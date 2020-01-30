Deutsche Bahn не отримає вознагражденияза роботу з “Укрзалізницею”, – ЗМІ

Меморандум про співпрацю між німецькою компанією Deutsche Bahn і “Укрзалізницею”, підписаний 22 січня під час економічного форуму в швейцарському Давосі, не передбачає винагороду для німецької компанії.

Про це повідомляють “Українські новини” з посиланням на відповідь Мінінфраструктури на журналістський запит.

Згідно з текстом меморандуму, сторони домовилися про вивчення можливості створення стратегічного альянсу між “Укрзалізницею” і Deutsche Bahn з метою обміну досвідом між компаніями. Також меморандум передбачає оцінку можливості співпраці з метою імплементації європейського досвіду реформування сектору залізничних перевезень.

Зазначений меморандум підписаний міністром інфраструктури Владиславом Криклием з українського боку та керівником департаменту зовнішніх зв’язків Deutsche Bahn з німецької сторони.