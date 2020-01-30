Засуджені за теракт у Харкові оскаржили довічний вирок після обміну полонених

Троє засуджених до довічного ув’язнена язнення у справі про теракт, що трапився біля Палацу Спорту у Харкові у 2015 році, подали апеляційні скарги та вимагають скасування вироку після обміну полонених, який відбувся напередодні Нового року.

Інформацію про це hromadske підтвердив адвокат однієї з засуджених Володимира Дворнікова Ігор Нагорний.

«Вирок оскаржуємо у зв’язку з неповнотою судового розгляду та невідповідністю висновків суду обставинам кримінального провадження», — заявив Нагорний.

За його словами, аналогічні заяви також подавши захист Тетюцького Віктора та Сергія Башликова.

Яким чином засуджені, які перебувають на непідконтрольній Україні території, будуть присутні на судових засіданнях, адвокат не уточнивши.