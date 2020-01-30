У Миколаєві побили винуватця смертельного ДТП

У Миколаєві водій автомобіля на єврономерах, який 30 січня збив на смерть жінку, побили водії автомобілів, які стали очевидцями трагедії.

Про це розповів сам потерпілий, передають “Новости-N”.

За його словами, відразу після ДТП біля нього зупинилося кілька автомобілів, що їхали слідом в попутному напрямку, з них повискакували водії і з криками почали його бити. Розправу припинили втрутилися перехожі, а потім і прибулий на місце події наряд патрульної поліції.

В результаті побиття у 25-річного водія іномарки розбите обличчя і є ряд інших травм, за фактом події він збирається звертатися в поліцію.

Нагадаємо, вранці в середу, 30 січня, у Миколаєві автомобіль “Мерседес” збив жінку, яка переходила вулицю у невстановленому місці. Постраждала померла на місці події.

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