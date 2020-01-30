На Житомирщині священик РПЦвУ знову проігнорував похорону бійця, якого вбивши снайпер сепаратистів

Священники Московського патріархату (РПЦвУ) проігнорували похорону військовослужбовця Ігоря Хімічука, якого вбивши снайпера сепаратистів. Проводить героя в останню путь вийшли всім містом, а люди ставали на коліна.

Про це пише infofakt.com.ua.

Священики Російської православної церкви в Україні не стали брати участі в похороні та прощанні з військовослужбовцем Збройних сил України Ігорем Хімічуком який загинув 17 січня на Донбасі від рук снайпера.

Як ми вже повідомляли раніше, солдат був уродженцем міста Чуднів Житомирської області і на момент загибелі служив у 72-й окремій механізованій бригаді «Чорних запорожців». На момент смерті бійцю було 30 років.

Про скандальне рішення представників РПЦвУ заявив на своїй сторінці у «Фейсбук» користувач Володимир Бричник.

«Ворог забирає наших земляків. А прислужники Московії, Кіріла і Онуфрія заробляють гроші. Де ви? З ким ви? За кого ви? Бог вам суддя, але ви повинні бути зі своїм народом! У труни немає багажного відділення, немає кишень, альо, тім не менш, буде Суд Божий вам. Покайтеся і будьте разом з українським народом», — пише Бричник в коментарі до фотографії з надгробним хрестом.

Навіть незважаючи на демарш з боку УПЦ МП, яким вони показали своє справжнє обличчя щодо України, проводить героя в останню путь вийшли всім селом: люди ставали на коліна.

Кореспонденту Духовного Фронту України вдалось зв’язку язатись із протоієреєм Андрієм Артемчуком, який був одним із священиків ПЦУ, що молилися за спокій душі воїна на цвинтарі. Він розповів про аналогічний випадок.

«Коли ми ховали воїна Олександра Борошевського то священики Московського патріархату відмовились брати участь у похороні». Також отець розповів, що після цієї відмови ніхто вже не кликав священиків РПЦвУ на спільне прощання за полеглих героїв.

Після гучного скандалу митрополит Московського патріархату викликав священика, який не був присутній на похороні військового і давши йому «добрячої прочуханки».