Очільника Академії аграрних наук підозрюють у розкраданні землі

Детективи Національного антикорупційного бюро упродовж 24-29 січня повідомили про підозру у розкраданні 15 га особливо цінних земель Національної академії аграрних наук її президенту та ще чотирьом топ-посадовцям.

Зокрема йдеться про Ярослава Гадзала – президента НААН (віцепрезидент на момент вчинення злочину), Ігоря Гриника – директора Інституту садівництва (перший віцепрезидент НААН на момент вчинення злочину), Ігоря Ібатулліна – першого проректора Національного університету біоресурсів і природокористування України (віцепрезидент НААН на момент вчинення злочину), Анатолія Зарішняка – віцепрезидента – головного вченого секретаря НААН (академік-секретар НААН на момент вчинення злочину), У ячеслава Власова – директора Інституту виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова НААН, передає Zaxid.net.

“За даними слідства, впродовж 2013-2014 років посадовці НААН ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Йдеться про 138 ділянок у передмісті Києва (село Гатне), які малі статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою. Роль п’яти осіб, яким повідомлено про підозру у корупційній схемі полягала у тому, що вони як члени президії НААН проголосували за виділення земельних ділянок з числа особливо цінних земель, а згодом оформили окремі ділянки на себе, близьких родичів та пов’язаних осіб”, – йдеться в повідомленні НАБУ у четвер, 30 січня.

Слідство у цій справі детективи НАБУ ведуть із 2017 року. Раніше вони вже повідомили про підозру дев’ять ятьом особам – справи проти них вже скерували до Вищого антикорупційного суду. Таким чином загальна кількість підозрюваних сягнула 14 осіб.