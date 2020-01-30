Кардинальне рішення НБУ може спровокувати стрибок інфляції

В Україні значно подорожчає долар, знизяться ціни на кредити і ставки на депозити. Все це може стати наслідок різкого зниження облікової ставки Нацбанку – з 13,5% до 11%. Це рекордна за п’ять років зміна. Більше того, до кінця 2020-го ставка складе 7%, обіцяють в НБУ.

До чого призведе таке рішення і чого чекати від нового рішення, пише Оглядач.

На що вплине облікова ставка?

Облікова ставка – вартість грошей в економіці. Грубо кажучи, це той відсоток, під який НБУ кредитує банки. Також від цього показника залежить і ціна на державні боргові папери – ОВДП (облігації внутрішньої держпозики).

До чого призведе низька облікова ставка:

знизяться ставки на ОВДП;

долар може подорожчати;

ставки на кредити і депозити – знизяться;

прискориться зростання цін.

В 2019-му саме високі ставки на ОВДП призвели до рекордного зміцненню гривні. У цьому ж році нова політика Нацбанку ситуацію змінить. Якщо облікову ставку продовжать знижувати, прибутковість від наших боргових паперів знизиться і охочих їх придбати стане менше. Іноземці не будуть продавати долари для купівлі облігацій, пропозиція валюти знизиться і курс піде вгору.

«Зараз таке рішення Національного банку – відповідь на звинувачення з боку Наглядової ради НБУ, так і з боку експортерів. Торік ми мали понад міцну гривню, але не змогли виконати бюджет країни. Зараз же нова монетарна політика дозволить здешевити папери і підштовхне зростання долара», – відзначає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

Як ставка вплине на курс долара

Крім того, чим менше облікова ставка, тим нижче ставки на депозити і кредити. Це призводить до того, що українці беруть гроші в борг у банках, а ті, у кого є вільні кошти, швидше інвестують їх у бізнес, а не купують ОВДП чи відкривають депозит.

Продовжать знижувати облікову ставку

Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020-го завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні. В першу чергу мова йде про стабільної інфляції.

У НБУ нагадали, що за підсумками 2019 року інфляція склала 4,1%. Це найнижчий рівень за останні шість років. Очікується, що у 2020 році інфляція складе нижче цільового діапазону в 5% (±1 процентний пункт), але повернеться в його межі в кінці року.

Долар різко подорожчає, а ціни зростуть: чого чекати українцям від кардинального рішення НБУ

«Уповільнення інфляції, за оцінками НБУ, триває. Починаючи з січня та впродовж більшої частини року вона буде нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п. Однак вона прискориться в IV кварталі і складе 4,8% за підсумками 2020 року», – йдеться в прогнозі НБУ.

У регуляторі очікують, що ВВП України у 2020 році зросте на 3,9%, а в усі наступні підвищуватиметься на 4%. Нагадаємо, в 2019 році ВВП виріс на 3,3%.

«Основним припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальше співробітництво з МВФ. Ключовим ризиком для реалізації цього макропрогнозу Національний банк, як і раніше, бачить відстрочки укладення нової програми співпраці з МВФ», – сказано в повідомленні.