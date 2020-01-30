«Міжнародний аеропорт Одеса» підозрюють у привласненні і розтраті бюджетних грошей при покупці спеціальної техніки та інших товарів і послуг

Поліція і прокуратура розслідує факти привласнення та розтрати бюджетних коштів при закупівлі комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Одеса» спеціальної техніки на загальну суму 128, 13 млн грн.

Про це йдеться у постановах Малиновського райсуду. Одеси від 11 січня.

За даними слідства, в 2018-2019 роках КП «Міжнародний аеропорт Одеса» провів вісім тендерів на закупівлю спеціальної техніки. Слідчі встановили, що «Зар Ейр Системс» і «Спецтехніка +» придбали і поставили спеціальну техніку для КП «Міжнародний аеропорт Одеса» за цінами, які в 2 рази і більше перевищує реальну вартість товару.

Аеропорт уклав три угоди з «Зар Ейр Системс» про закупівлю:

транспортного засобу для буксирування повітряних суден ТМХ-150-18 за 7,6 млн грн .;

ваговимірювального коефіцієнта зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11 за 3,09 млн грн .;

трьох перронных пасажирських автобусів ТАМ VIVAIR 104WL за 55,45 млн грн.

Крім того, КП «Міжнародний аеропорт Одеса» замовив у ТОВ «Спецтехніка +»:

дорожній вібраційний коток BOM AG BW 138 АС-5 за 1,99 млн грн;

4 трактора LOVOL FT 454 з навісним приладдям (щітка ОУ — 10.000-25, відвал ТФ 450.01) за 2,39 млн грн .;

комбіновану дорожню машину МКД-5316-01.08.11 на шасі MA3-5316 за 3,60 млн грн,

перонний пасажирський автобус ТАМ VIVAIR 104WL за 19,08 млн грн,

автомобіль для обробки повітряних суден протиожеледної рідиною GLOBAL Ultimate ONE 2200 ЄС-AP-PB-SO за 34,93 млн грн.

11 січня суд надав слідчим доступ до документації по 8 згаданими угодами.