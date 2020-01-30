В НБУ назвали основні ризики для української економіки

Ключовим ризиком для економічного зростання України в Нацбанку назвали відстрочку укладення програми співпраці з МВФ.

Про це стало відомо з повідомлення “НВ-Бізнес” з посиланням на прес-брифінг голови НБУ Якова Смолія.

Також в Нацбанку турбуються з приводу рішень українських судів про відповідальність і зобов’язання перед державою екс-власників неплатоспроможних банків.

«Реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування і утруднити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат», — зазначив глава НБУ Яків Смолій.

Серед інших ризиків в НБУ назвали подальше охолодження світової економіки та погіршення умов торгівлі, ескалація військового конфлікту на сході країни, скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур, збільшення волатильності світових цін на продукти і зменшення припливу іноземного капіталу.