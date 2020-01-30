Ярославський відбився від АМКУ

За давньою українською традицією великий «штрафник» Антимонопольного комітету в черговий раз відбився від регулятора в суді. На цей раз ним стала компанія Senalior Investments Олександра Ярославського, уникнула штрафу у 58 млн грн за купівлю Дніпровського метзаводу у групи «Євраз»

Колишньому власнику Укрсиббанку Олександру Ярославському, який готується до придбання банку «Кредит Дніпро» у Віктора Пінчука, схоже, вдасться заощадити перед цією операцією пристойну суму за підсумками розглядів з Антимонопольним комітетом. «Визнати недійсним пункт 2 резолютивної частини рішення Антимонопольного комітету України № 286-р від 25.04.2019 в частині накладення штрафу на компанію «Сеналиор Інвестментс Лімітед», – так звучить ключова частина оприлюдненого на цьому тижні рішення господарського суду Києва, який розглянув позов кіпрської компанії Ярославського. Штраф, від сплати якого суд вирішив звільнити позивача, становить 58 млн грн, та був накладений АМКУ за несанкціоноване поглинання Дніпровського металургійного заводу.

Угода, про яку йде мова, була офіційно розкрита DCH ще в березні 2018 року. Повідомлення про це вже видалено з сайту групи Олександра Ярославського, але знайти збережений скріншот не є великою проблемою.

«Компанія Senalior Investments Limited, що входить до групи DCH Олександра Ярославського, придбала EVRAZ DMZ (ПАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод»). Відповідний договір був підписаний 1 березня 2018 року. Угода відбулася шляхом передачі покупцю 100% акцій Drampisco Limited, яка в свою чергу володіє 97,73% акцій ПАТ «Євраз ДМЗ» – було сказано в тому повідомленні, датованому 1 березня 2018 р.

Навіщо було її видаляти, не до кінця зрозуміло, оскільки на сайті продавця – холдингу Evraz одного Ярославського Романа Абрамовича – досі висить новина з аналогічним змістом від 1 березня 2018 р. В якій додатково зазначена і сума операції в 106 млн доларів.

В АМКУ зацікавилися зазначеною угодою через 5 днів після цих публікацій: 6 березня 2018 р. АМКУ звернувся до DCH з вимогою надати йому інформацію про здійснену покупку. Через 10 днів після цього Senalior Investments Limited звернулася до Комітету із заявою про дозвіл на купівлю 100% акцій Drampisco Limited. Після чого АМКУ і прийшов до висновку про порушення.

«Антимонопольним комітетом України завершено розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанією Senalior Investments Limited (р. Нікосія, Кіпр) у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії Drampisco Limited (р. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідно», – таке повідомлення було опубліковане на сайті АМКУ в квітні 2019 р.

Накладений на покупця штраф, як стверджують в АМКУ, був розрахований Комітетом з урахуванням доходу групи DCH за дев’ять місяців 2018 року, який склав 3,716 млрд грн, і склав 1,56% від цієї суми.

Саме ця обставина і використовували юристи Ярославського в судовому розгляді. Не заперечуючи самого факту порушення з їх боку в частині того, що вони повідомили АМКУ про угоду постфактум, їм вдалося довести, що Комітет, приймаючи рішення про розрахунок суми штрафу, повинен був виходити з доходу групи DCH за 2018 рік, але фактично зробив це на підставі цифр за 2017 р. І при цьому не дочекався від Senalior Investments Limited її звітності за необхідний період.

Судячи з усього, АМКУ оскаржить це рішення в апеляційній інстанції, але шанси Комітету на успіх, виходячи з того, як його захист «розвалилася» в столичному госпсуді, виглядають дуже непереконливо. Втім, штраф, швидше за все, Senalior Investments Limited все ж доведеться заплатити – але набагато скромніший.

«Суд зазначає, що відповідач, встановивши в спірному рішенні, що компанія Senalior Investments Limited не має доходу за 2018, а фінансова звітність за цей період відсутній, повинен був накласти на позивача штраф з урахуванням частини 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 000 гривень)», – зазначено в рішенні суду.