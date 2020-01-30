Юрій Романенко: “Чутки про кадрову бійні”

Богдана поміняють на Єрмака. Протягом останніх тижнів між Богданом і Зеленським комунікація була прохолодна.

Рокіровка на Єрмака логічною в світлі його позицій у переговорах з Росією. Прихід Єрмака посилить позиції голубів в оточенні Зеленського. Це буде означати, що базова ставка президента в 2020 – світ. І він його зі шкіри геть буде лізти, щоб отримати від Росії. З усіма витікаючими

2. Гончарука поміняють Дубілета. Хоча б тому, що у Дубілета немає косяків зразок великої зарплати. І він провів спірну, але гучну електронну перепис. Я більше схиляюся, що Гончарука поміняють через кілька місяців.

3. Кирила Тимошенко замінить Микита Потураєв. У світлі перманентних медійних провалів офісу президента цілком логічна рокіровка. Безграмотність офісу вже стала причиною міжнародних проблем. Наприклад, з Румунією.

4. Макса Нефедова витурять за зрив надходжень з митниці. Рішення готове давно, але потрібен був потрібний контекст. Судячи з усього, на початку лютого він буде.

Джерела різні, але як каже Соня Кошкіна, ви запам’ятаєте цей пост:)

P. S. Я не вірю, що перестановки щось змінять кардинально.

Юрій Романенко