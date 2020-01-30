Американська телезірка репостнула фейк про «російською» гопаку, українці обурилися

Телеведуча популярного американського шоу The Ellenshow Еллен Дедженерес репостнула відео, на якому Ансамбль танцю України імені Павла Вірського названий «російським». На це відреагували посольство України в США і користувачі соцмереж.

Дедженерес зробила в Instagram репост відео з російської сторінки Lookatthisrussian («Подивіться на цих руських»). На ньому учасники ансамблю танцю України імені Павла Вірського готуються до концерту.

У коментарях під репостом Дедженерес з’явилося безліч коментарів незадоволених користувачів, які вказують телеведучої, що на відео не російський, а український колектив, який виконує український гопак.

З нагадуванням про те, що на відео зафіксовані саме українці, до Дедженерес і звернулося посольство України в США.

«Шановна Елен, українці — великі шанувальники шоу Елен Дедженерес. До вашого відома, відео, яке ви опублікували в Instagram, насправді є відомим танцем «Гопак», який є українським, а не російським. І будемо чесними, росіяни ніколи так не станцюють. Наш український ансамбль танцю Вірського (Національний ансамбль танцю України ім.П.Вірського), який є на цьому відео, може довести це у вашій студії».