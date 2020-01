Помпео прилетів до Зеленському в Київ: у мережу потрапили перші кадри

Державний секретар США Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибув з офіційним візитом в Україну.

Фото, на якому він спустився по трапу літака в київському аеропорту «Бориспіль», опублікував в Twitter заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок. Кадрами в Україні поділився і сам держсекретар.

«Україна вітає доброго друга з США. Майк Помпео багато зробив особисто, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії», – написав чиновник.

Нагадаємо, у Помпео заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Андрієм Загороднюком і главою українського МЗС Вадимом Пристайком.

Помпео прибув у Київ

Twitter Майка Помпео

Помпео прибув у Київ

Twitter Майка Помпео

В цілому Помпео має намір «висловити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України». Він також візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих на Донбасі.

На зустрічі з Зеленським держсекретар США планує обговорити боротьбу з корупцією. А вже 1 лютого глава Держдепу вирушить до Мінська (Білорусь).

Good to be in Kyiv today. U. S. support for #Ukraine is unwavering, and i’m intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders ways to discuss we can advance our strategic partnership and reinforce ukraine’s position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 30, 2020

#Ukraine welcomes a great friend from #USA. @SecPompeo did personally a lot to support us in difficult times of #russia’s aggression. We look forward to his fruitful work in #Kyiv, where he’ll meet President @ZelenskyyUa, ForMin @VPrystaiko, DefMin @AndriyZagorodn3 pic.twitter.com/wi4Fln6t88

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) January 30, 2020

The U. S. Embassy Kyiv team is pleased to welcome Secretary of State Pompeo to Ukraine for meetings with Ukrainian leaders and Embassy staff! pic.twitter.com/8lM1feXJKt

— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 30, 2020