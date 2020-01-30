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СБУ не пустила в Україну більше п’яти тисяч росіян

31.01.2020

З 2014 року Служба безпеки не пустила на територію України понад 5 тисяч громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

«Всього з 2014 року СБУ не пустила в Україну 5024 росіянина», — йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що протягом минулого року заборонили в’їзд на територію України 675 громадянам Росії.

Як відомо, 22 січня в столичних аеропортах «Бориспіль» і «Київ (Жуляни)» троє російських політиків не змогли перетнути український кордон.

Нещодавно на гастролі в Україну не пустили групу російських акторів.

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