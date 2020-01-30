СБУ не пустила в Україну більше п’яти тисяч росіян

З 2014 року Служба безпеки не пустила на територію України понад 5 тисяч громадян Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.
«Всього з 2014 року СБУ не пустила в Україну 5024 росіянина», — йдеться в повідомленні.
Відзначається також, що протягом минулого року заборонили в’їзд на територію України 675 громадянам Росії.
Як відомо, 22 січня в столичних аеропортах «Бориспіль» і «Київ (Жуляни)» троє російських політиків не змогли перетнути український кордон.
Нещодавно на гастролі в Україну не пустили групу російських акторів.