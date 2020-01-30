«Думав нас зустрінуть у скафандрі, а лікарі без масок»: Що кажуть українці, які повернулися з Китаю

Журналісти Громадського в аеропорту «Бориспіль» поспілкувалися з українцями, які були евакуйовані з китайського острова Хайнань з-за епідемії коронавіруса.

Українські туристи відзначили, що ніякої паніки в Китаї немає, і загалом поїздкою вони залишилися задоволені.

«Класно! Здорово! Кльово! Ніякої паніки!», — український турист так описавши відпочинок у Китаї, звідки його евакуювали через спалах у країні смертельної коронавірусу pic.twitter.com/6ZJoKP5232

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

При цьому пасажири літака розповіли, що після прибуття в аеропорт у них тільки виміряли температуру, і ніяких інших перевірок не проводилося.

«Ми чудово відпочили, було б яскравіше, якщо б погода була гарна, а взагалі емоцій море, фотографій теж. Ми особливо не звертали уваги на проблеми. Відпочинок пройшов добре. Нам переміряли температуру. Так, тільки температуру», — сказала дівчина.

Відпочинок сподобався, паніки не відчули, а під час польоту просто поміряли температуру — українська туристка розповіла про повернення з Китаю, звідки вона прилетіла через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/RPaKNRtb30

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Один з прибулих українців зазначив, що контроль в аеропорту був дуже поганий.

«Контроль був дуже поганий, зайшли оператор без маски, лікар, який перевіряв, був без маски. Я не думаю, що це правильно. Я чекав людини в скафандрі, а зайшли просто… Це означає немає ніякого вірусу, якщо немає жодних заходів безпеки», — сказав хлопець.

«Усе чудово, ніякої паніки, звичайний відпочинок», — український турист розповів про повернення з Китаю, де нині борються з уханським коронавірусом. Перших 158 українських туристів сьогодні евакуювали з КНР pic.twitter.com/BKAwSbecTh

— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020