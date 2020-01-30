Догану офіцеру за критику Зеленського: В ЗСУ заявили, що публікацією наказу завдали шкоди Україні

Військовослужбовець ЗСУ, якого раніше оголосили сувору догану за негативні висловлювання про президента Володимира Зеленском в соцмережах, порушив заборону посадовим особам органів військового управління вдаватися до публічним образам.

Про це повідомили в прес-службі Сухопутних військ ЗСУ.

«Поширюючи її (заяву – Ред.) в Інтернеті, офіцер порушив вимоги нормативно-правових актів, що регламентують діяльність військових посадових осіб і чітко прописують їх права і обов’язки. Зокрема заборона посадовим особам органів військового управління вдаватися до публічних образ», – сказано в повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що оприлюднення у Мережі документів, призначених для службового користування, заборонено чинним законодавством і завдає шкоди як державі, так і її Збройним Силам, граючи на руку ворогу під час війни.

«Підтвердженням цього є той факт, що більшість таких документів потім поширяться на сайтах псевдореспублик «ДНР» і «ЛНР», а також їх кураторів з Російської Федерації», – зазначили в прес-службі.