Собчак зняли з рейсу в аеропорту Москви

Російську телеведучу Ксенію Собчак зняли з рейсу в московському аеропорту Внуково. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Відзначається, що Собчак повинна була летіти в Санкт-Петербург рейсом авіакомпанії «Росія», проте виліт затримувався. Стюардеси просили залишатися пасажирів пристебнутими, але Собчак заявила, що робити цього не збирається.

Тоді літак підігнали ближче до терміналу і подали трап. На місце прибули співробітники транспортної поліції і склали на телеведучу протокол.

У своєму Telegram-каналі «Кривава бариня» Собчак повідомила, що просиділа в літаку півтори години через режиму «закритого неба» над аеропортом.

«Сьогодні летів прем’єр. Півтори години просиділа в літаку, який летить до пітера годину з невеликим.Взагалі мені цікаво, яка практика в інших країнах? Де-небудь закривають небо цілком на приліт перших осіб гос-ва? Це взагалі нормально?» — обурилася вона.