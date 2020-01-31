Суд у Польщі покаравши поляків за бійку з українськими школярами

Польський суд засудив до ятьох чоловіків, які побилися з групою українських школярів, до позбавлення волі від шести до десяти місяців.

Про це повідомляє “Польське радіо”.

Інцидент стався 2 грудня 2018 року в Прушкуві поблизу Ополя, де учні з України проживають у школі-інтернаті.

За висновком слідства, навантажена ситуація виникла вранці в парку біля школи-інтернату. В інтернаті проживав Сергій С., який мав близькі стосунки з місцевою дівчиною. Через це її брат Давид К. і двоє його товаришів заманили українців у парк, щоб побити. Сцену побачили мешканці інтернату і прибігли на допомогу товаришеві. Побачивши групу підлітків, троє поляків витекли.

Через кілька годин поблизу місцевого ресторану сталася бійка між дев’ять ятьма учнями інтернату і п’є ятьма місцевими чоловіками віком від 18 до 30 років.

В обох випадках сторони представили різний хід подій. За словами українців, на них несподівано напали місцеві поляки, а напад могли скоїти з приводу їхньої національності.

Обвинувачені поляки стверджують, що їх спровокувала група анресивних іноземців. Вони заперечували, що негативно ставляться до осіб інших національностей.

Суд вирішив, що обвинувачені брали участь у звичайній бійці, і засудив до ятьох поляків до позбавлення волі терміном від шести до десяти місяців. Вирок можуть оскаржити.