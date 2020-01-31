Справу про хуліганство Микитася передано в суд

Колишній народний депутат Максим Микитась постане перед судом за хуліганство з побиттям голови об’єднаної територіальної громади.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, направили до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України VIII скликання. Екс-парламентарій обвинувачується у вчиненні хуліганства (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

Так, у разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування кримінального провадження за фактом хуліганських дій народного депутата України восьмого скликання Максима Микитася.

Також нагадаємо, що інцидент стався в липні. Народний обранець увірвався в приміщення селищної ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і завдав голові ради тілесні ушкодження. В кінці вересня 2019 року нардепу повідомили про підозру.