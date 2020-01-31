За останній місяць в Україні ціни на пальне знизилися в середньому на 2 грн, — Гончарук

За словами Гончарука, щоденні витрати українців на паливо зменшилися на 16,5 млн грн

За останній місяць в Україні ціна на дизельне паливо і бензин знизилася в середньому на дві гривні. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму Telegram.

«Результат боротьби з незаконними АЗС і окремих комунікацій з учасниками ринку через місяць ціна на дизельне паливо і бензин знизилася в середньому на 2 гривні», — написав прем’єр.

Також за словами Гончарука, щоденні витрати українців на паливо зменшилися на 16,5 млн грн, або на 511 млн грн у місяць. Більш того, за місяць офіційні продажі пального збільшилися на 6%.

Прем’єр зазначив, що в окремих областях, наприклад, у Луганській та Миколаївській обсяги продажу пального збільшилися на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській — на 14%.

«Як ми це зробили? Спільно з правоохоронцями та органами контролю відпрацювали майже 4 тис нелегальних АЗС по всій країні. Частина закрили, інша частина — отримали ліцензії на офіційну роботу», — розповів Гончарук.