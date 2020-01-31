«Укроборонпром» розстріляв новий корпус БТР-4 і розповів про результати

Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова провело сьогодні відкриті випробування зварного з’єднання корпуса БТР-4Е, виробленого «Лозівському ковальсько-механічним заводом».

Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

Відзначається, що під час випробувань не було зафіксовано жодного пробиття броні. Це підтверджує пулестойкость корпусів і їх придатність для виготовлення наступної партії бронетранспортерів.

Об’єктом випробувань стали зварні з’єднання корпусу з партії з трьох корпусів, виготовлених ЛКМЗ з броньової сталі марки 71 і поставлених на ХКБМ в кінці 2019 року. Випробування проходили два типи з’єднання — з зміцнює наплавленням і підкладкою з броньової сталі і без заподіяння цієї наплавлення.

Обстріл проводився бронебійно-запальними кулями Б-32 калібру з кулемета.

В результаті обидва типи з’єднань витримали обстріл кулями і не були пробиті. Таким чином, повідомили в держконцерні, випробування підтвердили, що корпус БТР-4Е відповідає всім технологічним вимогам в частині противопулевой стійкості зварних з’єднань.

Також було встановлено, що наплавлення, яку здійснюють на ЛКМЗ, не впливає на бронестойкость Бтрів, тому виробнику будуть рекомендувати виключити з конструкторської документації БТР-4Е даний тип робіт. Це має зменшити вартість і тривалість виробництва корпусів.