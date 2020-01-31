За рік в Україні більше ніж у 2000 водоймах вимерло все живе

В той час, як температура світового океану зростає з рекордною швидкістю, В Україні в 2019 році в багатьох водоймах загинули майже всі водні живі ресурси. Причинами цього стають маловоддя, різні скиди забруднених вод і зими без снігу. Про це повідомляє прес-служба Національної екологічної ради України.

В Україні за останні чотири роки спостерігається катастрофічне маловоддя. Водойми наповнюються максимум на 70% від норми. Це призводить до зміни їх гідрологічного циклу. А також сприяє інтенсивному забрудненню. Дозволені скиди забруднених (вторинних, очищених і слабо очищених) вод розраховуються виходячи з наповнюваності водойми на 100%. Тому умовно «неповні» водойми забруднюються ними сьогодні понад міру.

У 2019 році у вітчизняні водойми було скинуто понад 2 млрд кубометрів різних стоків. З них 1/3 це неочищені скиди.

В результаті цього в 2019 році загинули всі або майже всі водні живі ресурси 2140 водоймах. «Тільки в останні місяці відбулися резонансні отруєння в Херсонській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях. Під час них загинули не тільки риби, але і жаби, черепахи, бобри, качки та ін«, – йдеться в повідомленні.

Також екологи кажуть, що безсніжні зими можуть заподіяти набагато більше шкоди, ніж може здатися.

«Все в природі взаємопов’язане. Безсніжна зима внесе свої корективи в природі. Мало того, що це може призвести до скорочення врожаю, але і так само буде завдано удар по всій харчовому ланцюжку. Весняні розливи сприяли розмноженню комарів і інших комах. Немає розливів… немає комах, які є кормом для багатьох птахів і водних мешканців. Що призведе до проблем їх харчування», — говорить голова Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков.