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У Зеленського, як і за Порошенка, засекретили журнал відвідувачів президентського Офісу

31.01.2020

Попри обіцянки Володимира Зеленського щодо публікації списків відвідувачів Банкової, в Офісі президента офіційно відмовились надати журналістам такий перелік візитерів, пояснивши це конфіденційністю.

Таким чином, у Зеленського продовжили практику його попередників – Петра Порошенка та Віктора Януковича, коли імена гостей президентського Офісу втаємничували, відмовляючи в інформації, що дає змогу першим особам держави проводить зустрічі з олігархами, особам із сумнівною репутацією, непомічено для громадськості. Про це йдеться у репортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт “Радіо Свобода” та телеканалу «UA:Перший») – «Зелене світло на Банковій».

«Ведення робочих журналів (журналів відвідувачів)… є допоміжним документом для зручності роботи співробітників Служби охорони під час допуску відвідувачів», – йдеться у відповіді за підписом т. в. про керівника департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента України Тамарі Козицької.

На Банковій зазначили, що «інформація про відвідувачів є конфіденційною» і також відмовились надати на запит інструкцію, що визначає порядок допуску до Офісу президента, зазначивши, що такий документ містить інформацію з обмеженим доступом».

Протягом кількох місяців – у жовтні, листопаді та грудні 2019 року – знімальній групі «Схем» вдалось зафіксувати серед візитерів Офісу президента родичів президентських помічників, друзів Володимира Зеленського з «95 кварталу», бізнесменів – серед яких Андрій Вавріш та Олексій Вадатурській, антикорупціонерів, суддів і люстрованих посадовців часів президента Януковича та з уряду Азарова.

Також раніше «Схеми» показали, як колишній голова Служби безпеки України й ексвіцепрем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський відвідує Офіс президента. Після перемоги Зеленського на виборах він став регулярно прилітати в Україну та навідуватись на Банкову.

Крім того, журналісти повідомляли, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

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Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко виявивши готовність вплинути на більшу відкритість інформації щодо відвідувачів Офісу президента і запропонував написати депутатське звернення. Згодом, листом депутат інформував «Схеми», що це питання входити у його депутатські плани, але не раніше жовтня 2020-го року.

Під час виборчої кампанії президента України команда кандидата Володимира Зеленського оприлюднила відео з назвою «Камери в кабінеті президента…». Ігор Новіков, який пізніше став радником президента, запропонував в якості ідеї публікувати списки відвідувачів Банкової. У передвиборчому ролику Володимир Зеленський відповів, що готовий до такої відкритості – єдине, «з обмеженням державної безпеки».

У перші місяці після своєї перемоги новообраний президент писав у Facebook: «Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей» – і обіцяв прозорість і відкритість у відносинах влади з великим бізнесом.

 

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