Бізнесмен Катющенко живе без Фейсбуку і не знає як його обличчя виявилося на проросійських білбордах в Києві

Київський підприємець Олег Катющенко, фото котрого було розміщено на провокаційних білбордах в Києві, заявив, що не знає, хто міг влаштувати цю акцію проти нього. За його словами, у нього немає ворогів і він завжди займав проукраїнську позицію.

Про це бізнесмен розповів в інтерв’ю ТСН, опублікованому в четвер, 30 січня.

Як розповів чоловік, він дізнався про білбордах в 11 вечора 29 січня від друзів.

«Друзі почали писати, скидати цю інформацію. Мій партнер надіслав мені повідомлення з текстом: «Олег, ти серйозно?!». Я взагалі не розумів, про що йдеться. Потім думав, що це хтось із друзів мене «розводить». У мене немає фейсбуку, тому навіть не знав, де що подивитися. А потім все стало серйозніше – мені писали, і дзвонили. І друзі, і партнери. До двох годин ночі

Спочатку думали, що це розмістила компанія, яка займається щитом, на якому першому побачили. Але потім зрозуміли, що вони б ні за що такий меседж не дозволили б собі розмістити. На ранок стало ще більш серйозно, і мені дзвонили з СБУ», — розповів Катющенко.

При цьому підприємець заявив, що у нього немає ворогів і він поняття не має, хто міг його підставити.

«У всій цій історії для мене найдивніше, що я не можу навіть придумати, хто це міг зробити. Дуже цікаво, хто ж це зробив. Якщо вдасться зрозуміти, хто це зробив, хочеться цим людям в очі подивитися – навіщо ви це зробили. У мене немає особистих ворогів, я людина спокійна.

У мене немає політичних амбіцій, не збираюся цим займатися. Те, що я був помічником депутата – так це мій хороший приятель, я його консультував, а він мені запропонував зробити посвідчення «на громадських засадах». Потім я йому це посвідчення віддав», — повідомив він.

Також він прокоментував інформацію про те, що працює з російськими компаніями, зазначивши, що вони до цього не причетні. За його словами, в 2013 році йому, як власнику ліцензії компанії «Юритек», запропонували стати співвласником компанії в Росії (на 51%), яка користувалася ліцензією. Однак після початку війни він виїхав з РФ, але залишився власником 51% компанії.

«У компанії залишаюся на 51% власником, не отримую ні зарплати, ні яких-небудь виплат. Я давно поставив питання перед ліцензіарами, що я повинен вийти з ліцензійної угоди. Цей процес, щоб їм не залишилася ліцензія, дуже тривалий і у нас зараз ще не судові, але предсудебные непрості переговори з ними. Але їх я не підозрюю, їм це навряд чи цікаво», — зазначив Катющенко.

Як повідомляється, у чоловіка зовсім немає підозрюваних, які могли б піти на такий крок і вкласти в це свої гроші.

«Не можу уявити, хто може займатися такими дурницями. При цьому вкладати гроші. Як мені пояснили, це дуже великі гроші, щоб надрукувати такі великі площі. Не знаю скільки це може коштувати, але й щоб надрукувати, і якісь вишки замовити, і розклеювачів, серед ночі це все робити… Комусь це дуже потрібно», — заявив бізнесмен.