В Україні спростять процедуру розгляду справ по ДТП

З 1 лютого 2020 року в Україні стане значно простіше процедура розгляду справ по ДТП, заявив глава Нацполиции Ігор Клименко. Всі дорожні аварії без постраждалих будуть передавати на розгляд патрульної поліції.

За словами Ігоря Клименка, передача повноважень щодо розгляду справ про ДТП без постраждалих буде здійснена в Києві. Буде поширена така практика на територію всієї України – не повідомляється.

Якщо в ДТП є потерпілі, то розглядати ці справи будуть як і раніше суди.

Для чого поліції передають ці повноваження? Перш за все, для того, щоб спростити процедуру розгляду матеріалів про ДТП. Мабуть, аварій так багато, що суди просто не справляються у встановлені терміни з розглядом усіх справ.

Раніше повідомлялося, що в Україні в 2019 році зареєстрували близько 160 000 дорожніх аварій. В них загинуло 3 454 людини (+3,1% порівняно з 2018 роком), а ще 32 736 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості (+6%).