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У США зареєстровано перший випадок передачі коронавіруса від людини до людини

31.01.2020

У США зареєстровано перший випадок захворювання коронавірусом шляхом передачі від людини до людини. Це сталося в штаті Іллінойс.

Коронавірус був підтверджений у чоловіка жінки, яка раніше їздила в Китай і сама була вражена вірусом.

Таким чином загальна кількість пацієнтів, інфікованих вірусом, та які знаходяться на території США, зросла до шести, передає “Голос Америки”.

Крім Іллінойсу, випадки зараження коронавірусом були підтверджені в Каліфорнії, Арізоні і штаті Вашингтон.

Станом на ранок 30 січня жертвами коронавіруса в Китаї стали 170 людей. Число інфікованих наближається до 8 тисяч.

Новий коронавірус дістався до Таїланду, Японії, Сінгапуру, Тайваню, Малайзії, Австралії, Південної Кореї, Франції, В’єтнаму, США, Німеччини, Канади, ОАЕ, Індії, Філіппін, Фінляндії, Непалу, Камбоджі та Шрі-Ланки.

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