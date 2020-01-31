Зеленський повернув люстрированное оточення Януковича до влади

Президент України Володимир Зеленський повернув до влади і призначив на посади ряд чиновників часів побіжного Віктора Януковича. Про це йдеться в сюжеті програми «Схеми».

Журналісти програми кілька днів поспіль фіксували відвідувачів Офісу президента і помітили появу там чиновників часів Януковича.

Олександр Хрипунов, екс-генеральний консул України в Барселоні

У 2014-му році українська громада в Барселоні вимагала його відставки. Людей обурила його стаття, яка вийшла в день розстрілу протестуючих на Евромайдане. У ній він згадував про «ультранаціоналістів з нацистською символікою» на Майдані. Також його дорікали в тому, що він святкував російський Новий рік в Іспанії. Після протестів його звільнили. Пізніше він був призначений радником віце-прем’єра Володимира Кістіона, де пропрацював до 2017 року. Тепер Хрипунов допомагає вже нової влади. Його призначили радником Андрія Богдана, голови Офісу президента Зеленського.

Олег Рафальський



Під час протестів і розстрілів на Майдані він працював заступником глави Адміністрації президента Януковича. Він був у списках проросійського опозиційного блоку «Не так!» після «Помаранчевої революції» разом з Медведчуком, Бойко і Шуфричем. Спочатку він заперечував, що консультує Офіс президента. Його кілька разів зустрічали журналісти і тоді він розповідав, що в Офіс ходить з наукових питань. Зараз він працює позаштатним радником президентського офісу.

Руслан Демченко, «сірий кардинал» МЗС часів Януковича

Екс-радник Петра Порошенка. За даними «Європейської правди», він брав участь в історичному засіданні Кабінету міністрів 21 грудня 2013 року. Тоді Кабмін Азарова прийняв несподіване рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Також він був у складі української делегації, яка їздила в Росію 19-20 листопада 2013 року напередодні прийняття цього рішення. ЗМІ писали, що разом з Азаровим до Пітера літав і Андрій Богдан. Як кажуть журналісти «Схем», він підпадає під закон про люстрацію, який забороняє чиновникам обіймати посади до 2024 року.

Інна Ємельянова



Обіймала посаду заступника Міністра юстиції за часів Януковича. Також літала в Пітер разом з Богданом і Азаровим. Зеленський призначив її в групу з реформування судоустрою.

Сергій Камишев

Також учасник поїздки в Пітер. Раніше обіймав посаду заступника керівника Секретаріату Кабміну. Президент України Володимир Зеленський призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китаї.

Журналісти додали, що як і за Петра Порошенка, Офіс Зеленського відмовився показувати список відвідувачів. Хоча під час передвиборної кампанії Зеленський обіцяв зробити роботу Офісу прозорою.

«Чому люстрированные чиновники часів Януковича, яким закон забороняє займати державні посади до 2024, повернулися до влади і стали оточенням тепер вже президента Зеленського та його відвідувачами Офісу? Саме таку реформу Офісу президента мав на увазі Володимир Зеленський, коли змінював назву «Адміністрація»?», — задався питанням журналіст Сергій Андрушко.