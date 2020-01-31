«Ми повинні здатися!» Сенцов звернувся до Зеленському з-за Донбасу

Український режисер, колишній в’язень Кремля Олег Сенцов заявив, що бачить шлях встановлення миру на Донбасі лише в боротьбі. Він підкреслив, що його позиція відрізняється від уявлень президента України Володимира Зеленського.

Такі висловлювання прозвучали в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе («Голос Америки») під час його перебування в США.

«На мою думку, ми не можемо вести переговори з Путіним. Для нас єдиний шлях досягнення миру на Донбасі – це поразка. Ми повинні здатися, і після цього світ на Донбасі настане. Але це буде світ підкореного держави», – сказав Сенцов.

Він тут же уточнив, що альтернативою переговорів з главою країни-агресора може бути тільки боротьба.

«Не здаватися. Ми не можемо перемогти Путіна, об’єктивно, військовим шляхом. Ми не можемо його перебити економічно. У нього більше ресурсів, але можемо просто не здатися, вистояти в цьому протистоянні. Я завжди порівнюю Україну з фортецею, на якій ми стоїмо, а нас штурмує орда, і треба лише вистояти. Ми не можемо спуститися вниз, цю орду перебити — їх дуже велика кількість, тільки втриматися. Втримавшись, ми переможемо», – пояснив Сенцов свою позицію.

На питання, що він хотів би сказати Зеленському перед наступною зустріччю з Путіним, режисер відповів так:

«Він доросла людина, керівник нашої країни, знає, що робити, нехай робить. Я не даю порад. У нього є радники, у нього є своя голова на плечах. Він розуміє, як має бути. Я маю свою власну думку, воно в якихось речах не збігається з думкою нашого президента».