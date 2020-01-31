ПАРЄ визнала Росію стороною “мінських домовленостей”

Парламентська асамблея Ради Европыприняла резолюцію, в якій визнала Росію “стороною Мінських домовленостей”.

Про це повідомляє “ЕП”.

30 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію про стан моніторингової процедури з критичними зауваженнями на адресу Росії, в якій, зокрема, висловила стурбованість антидемократичними процесами в РФ.

Документ стверджує, що Російська Федерація “посилює негативні тенденції демократії, верховенства права та прав людини … в тому числі довільно використовує законодавство про протидію екстремізму для замовчування опозиції і критики з боку громадянського суспільства, погіршення свободи віросповідання в країні, наприклад – заборона Свідків Єгови; встановлює “межі” і здійснює повзучу анексію грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії; здійснила незаконну анексію Криму і військову агресію на Сході України”.

Також документ містить ряд вимог на адресу Росії. Серед них згадано:

– повною мірою виконувати Мінські домовленості, стороною яких є Російська Федерація (виділена фраза була додана за пропозицією України, яка підтримала переважна більшість);

– припинити військове вторгнення і підтримку незаконних збройних формувань на сході України;

– скасувати незаконну анексію Криму;

– припинити та відмінити встановлення “межі” і повзучу анексію грузинських регіонів Південна Осетія і Абхазія;

– усунути будь-які юридичні перешкоди для безумовного виконання рішень Європейського суду з прав людини і беззастережно виконувати рішення суду (як відомо, Путін запропонував зміни до Конституції, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ);

– беззастережно і повністю співпрацювати зі спільною слідчою групою і голландської прокуратурою для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за збиття рейсу MH17.

Ключові суперечки викликав пункт про Мінських домовленостях, який обурив Росію. Росіяни наполягали, що згадка про “Мінську” неприпустимо. “Ми робимо все, що можемо, щоб допомогти, але ми не учасник цієї угоди. Ми ж не сторона конфлікту”, – переконував депутатів російський депутат Микола Рижак.

Незважаючи на протести росіян, документ був затверджений переважною більшістю – 49 проти 17 голосів.