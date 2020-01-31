Відповідь Путіну: США за наказом Трампа озброїлися новими ядерними боєголовками

За наказом президента Дональда Трампа військово-морські сили США розмістили нові малопотужні ядерні боєголовки на субмаринах типу Ohio.

Боєголовкою W76−2 оснастили трехступенчастые твердопаливні балістичні ракети Trident 2, які стоять на озброєнні ВМС. Їх потужність складає 5-6 кілотонн, повідомляє FAS.

При цьому стандартні боєголовки W76−1 для ракет Trident 2 мають потужність 90 кілотонн.

USS Tennessee (SSBN-734) стала першою субмариною з ракетами з новою боєголовкою, яка вийшла в Атлантику в останні тижні 2019 року. Підводні човни ВМС США несуть на борту по 24 ракети Trident 2.

Як зазначає Федерація американських вчених, субмарини обладнають одним або двома боєголовками W76−2, решта боєкомплект складуть старі W76−1. За їх інформацією, в Пентагоні стверджують, що створення нової боєголовки має припинити всі розмови про меншовартість політики ядерного стримування США, особливо в контексті посилення тактичного ядерного потенціалу Росії.

Зазначимо, що робота над новою боєголовкою велася з 2018 року по замовленню адміністрації Трампа. Її виробництво почалося в січні 2019 року на заводі Пэнтекс в штаті Техас.