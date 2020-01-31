Тиснув на Зеленського? У Трампа здивували заявою щодо імпічменту з-за України

Захист президента США Дональда Трампа змінила стратегію в судовому процесі: тиск на Україну через затримки допомоги побічно визнали, однак заявили, що це нібито не є приводом для імпічменту.

Гучні заяви пролунали в середу, 29 січня, в Сенаті, після спроб демократів викликати нових свідків, повідомляє АР.

Суть полягає в тому, що Трамп вважає своє переобрання суспільним благом для країни – тому все, що він робить для перемоги на виборах, відповідає національним інтересам.

Так, в ході суду один із захисників президента, професор і адвокат Алан Дершовіц заявив, що кожен політик пов’язує свої інтереси з суспільством. «Вибори проходять в інтересах суспільства. І навіть якщо президент робить певні речі, які, на його думку, допоможуть йому обратися в інтересах суспільства, це не може бути чимось на зразок quid pro quo (послугою за послугу – Ред.), що веде до імпічменту», – запевнив він.

«Ось чому так небезпечно намагатися провести психоаналіз президента», – додав він.

Відзначається, що республіканці, схоже, зосереджені на тому, щоб довести процес імпічменту до виправдувального вироку – і зробити це протягом кількох наступних днів.