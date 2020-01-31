Глава бюджетного комітету ВР, від «Слуги народу» плутає Крим з Росією, але хоче продавати туди воду

Депутат від фракції «Слуга народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов плутає окупований Крим з Росією, але одержимий ідеєю продавати туди воду.

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

Журналіст зустрів його перед входом в Офіс президента. Відповідаючи на питання про цілі візиту нардеп розповів про ініціативи з продажу води, наприклад, Росії.

«Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду. Практично для воюючої країни, заробляють. Вирішують свої проблеми за рахунок цього. Може і тут?», — сказав він.

На питання про те, куди б він хотів продавати воду, Арештів відповів: «У Росію припустимо. Як варіант. Я дивлюся, що є така історія…».

— В Крим?

— Так

— Так в Росію чи в Крим?

— В Крим

— А чий Крим?

— (Посміхається) Наш, це безумовно.

Після цього короткого діалогу нардеп втік на зустріч в Офіс.