«177 571 грн на місяць»: суддя оскаржила замалий розмір своєї пенсії

На сьогоднішній день екс-суддя Верховного суду і колишній член Вищої ради правосуддя Алла Лесько отримує пенсію 177 571 гривень на місяць.

Як повідомляє «ZNAJ«, цього виявилося замало, тому колишня чиновниця вирішила через суд оскаржити «маленькі нарахування».

Так, у середу (29 січня) стало відомо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Лесько і тепер, якщо рішення не буде оскаржено в апеляції, Верховний суд повинен надати колишній судді іншу довідку про заробітну плату, що дозволить збільшити її пенсію.