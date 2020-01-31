Студентов столичного университета эвакуировали из окон

Спасатели Соломенского района столицы 30 января провели учения со студентами и сотрудниками Государственного университета инфраструктуры и технологий. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

По тактическому замыслу, в университете возник пожар. Бойцы ГСЧС вместе с работниками заведения провели эвакуацию студентов через аварийные выходы на безопасное расстояние от университета. Спасатели продемонстрировали присутствующим, как проводится эвакуация людей с помощью автолестницы с верхних этажей.

Во время учений спасатели также провели лекцию по соблюдению правил пожарной безопасности на рабочем месте, рассказали об основных причинах возникновения пожара и последствия чрезвычайных ситуаций и научили правильно пользоваться огнетушителем.