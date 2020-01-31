В Украине зарегистрировали почти 150 изнасилований несовершеннолетних

Этого года зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера

В Украине зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей в течение 2019 года, количество несовершеннолетних потерпевших от изнасилований достигло 148 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Сообщается, что количество несовершеннолетних потерпевших от изнасилований составило 148 человек, что больше чем в два раза по сравнению с 2018 годом.

“В течение 2019 года зарегистрировано более 550 уголовных правонарушений против половой свободы и неприкосновенности детей. Количество несовершеннолетних потерпевших от изнасилований составило 148 человек, что более чем в два раза по сравнению с 2018 годом. Этого года зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера”, – говорится в сообщении.

Отметим, что с начала года в составе Офиса Генпрокурора был создан отдел противодействия насилию в отношении детей, что вошел в управление защиты прав детей и противодействия насилию.