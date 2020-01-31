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Меган Маркл повертається в кіно і шукає собі агента

31.01.2020

Найближчим часом 38-річна Меган Маркл більше не буде герцогинею – до березня всі домовленості з королевою Єлизаветою ІІ будуть досягнутими, тож парі доведеться шукати собі роботу.

Як подейкують інсайдери, Меган вже почала підшукувати собі агента і підійшла до цієї справи з усією серйозністю.


Меган активно шукає собі представника. Це може бути менеджер або агент – зараз вона звертається до різних людей з метою знайти кого-то, хто буде представляти її в майбутніх професійних проектах, – повідомив інсайдер.

: bilshe.com

 

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