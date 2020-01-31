«Тьотя Оля, я горю!» З’ясувався шокуючий вчинок родичів підпаленої в Чернівцях 16-річної дівчини

Рідні не поспішали гасити 16-річну дівчину, яку в Чернівцях підпалив власний батько.

Про це в ефірі програми «Говорить Україна» розповіли сусіди родини, де сталася НП

За словами сусідки Ольги, вона з чоловіком почула крики, після чого Ганна вибігла з палаючим обличчям. «Аня вийшла на вулицю, у неї лице горіло. Я крикнула Вані: “Кинь її в сніг і потушкуй”.Вона підбігла і каже: “Тьотя Оля, мене тато підпалив””, – розповіла сусідка

У свою чергу мати постраждалої дівчини заперечує слова сусідів. Вона запевнила, що дівчину ще в будинку став гасити її старший син, зведений брат Анни. Але через темряву він нібито зміг загасити лише одяг, а не особа.

Постраждала 16-річна Ганна

«Говорить Україна»

Постраждала від пожежі 16-річна Ганна

«Говорить Україна»

Ганна до пожежі

«Говорить Україна»