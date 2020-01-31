«Не розумію вашого «мови»: вчинок київського маршрутчика розділив мережа

На п’ятому році агресії Росії проти України нашу країну, як і раніше, продовжують роздирати запеклі суперечки щодо мовного питання, часто проявляються на побутовому рівні.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Один з таких випадків описав на своїй сторінці в Facebook користувач під ніком Ірина Козак-Кедич.

Стався він в київському маршрутці, що проїжджає повз ринку будівельних матеріалів «Юність»: жінка зі своїм дорослим сином просили водія (російською мовою) пригальмувати біля входу на ринок, але він не послухав їх прохань і проїхав до наступної зупинки.

Коли пасажири висловили водієві свої претензії, він заявив у відповідь: «Що? Я не розумію вашого «мови».

Деяких читачів сторінки розказана історія порадувала і повеселила: на їхню думку, тільки так і можна добитися того, щоб українська мова активно використовувався в щоденному житті – мовляв, нікому в Москві не прийде в голову просити таксиста «зупинитися біля ринку» — там фразу просто не зрозуміють.

У той же час у наведеної точки зору знайшлося й чимало противників: на їхню думку, можна бути справжнім українцем-патріотом, і при цьому говорити російською. У той же час подібна поведінка, вважають вони, зовсім не сприяє популяризації української мови і тільки розпалює ненависть між громадянами.





Резюме дискусії підвела користувач Valya Evseeva, на думку якої «мовне питання» вигаданий тими, хто продовжує отримувати прибуток в ситуації ворожості.

«Ті, хто це все зробив, таку ненависть, тепер купляє маєток. А ви ненавидьте один одного і раздирайтесь на шматки», — пише вона.