Україну сколихнув землетрус: у мережі повідомили про поштовхах

Україну зачепило землетрус, що стався в ніч на 31 січня в Румунії. Його магнітуда склала 5,1.

Про це повідомили в Геологічній службі США. Зафіксували землетрус в 3:26 за київським часом у повіті Вранча. Епіцентр знаходився на глибині 120 км.

Відчули поштовхи люди, що знаходяться на відстані до 250 км. Так, землетрус зачепило, крім України, Молдову та Болгарію. Про те, що підземні поштовхи відчувалися в Україні, повідомили користувачі Facebook. Зокрема, «струсонуло» Білгород-Дністровський Одеської області.

Пізніше в ДСНС України уточнили, що землетрус зачепило лише Одеську область.

«За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства 31 січня в 3:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 на території Румунії (гірський хребет Вранча), що поширилося на територію Одеської області без негативних наслідків», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що місцеві жителі за допомогою не зверталися.