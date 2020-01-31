Стало відомо, США скоротять обсяг військової допомоги Україні в 2021 році

Адміністрація Трампа, чий представник Майк Помпео прибув у Київ, має намір у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону. Про це пише The Washington Post.

Відзначається, що в двох останніх бюджетних заявках Білий дім пропонувала скоротити військову допомогу Києву по лінії Держдепартаменту до 20 млн доларів.

Однак обидва рази Конгрес відкидав цю пропозицію і виділяв Україні 115 млн доларів в рамках програми так званого іноземного військового фінансування.

Згідно з джерелами The Washington Post, в нинішньому році американський уряд спочатку теж хотів скоротити витрати на військову допомогу Україні по цій лінії до 20 млн доларів, проте пізніше відмовився від цієї ідеї.

Тепер влада США має намір відразу запитати 115 млн доларів на програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту і 250 млн доларів по лінії Пентагону.

Такий крок може пояснюватися тим, що республіканська адміністрація побоюється привертати увагу до питання допомоги Україні на тлі ініційованого демократами в Палаті представників Конгресу процесу імпічменту Трампа.

Раніше Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.