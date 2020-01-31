Померла актриса з «Операції И» Світлана Агєєва

Тільки недавно стало відомо, що помер син відомої російської актриси Раїси Рязанової. А тепер у Москві померла радянська і російська актриса Світлана Агєєва, яка зіграла епізодичні ролі в комедії «Операція «И» та інші пригоди Шурика». Жінці було 79 років. Про це повідомила директор Липецького драмтеатру Галина Кулешова.

Повідомляється, що радянська актриса померла 28 січня після тривалої хвороби. Від якого саме недуги страждала Світлана Олексіївна, не повідомляється.

Актриса Світлана Агєєва народилася 16 січня 1941 року. Була випускницею Гітісу. Вона більш відома, як театральна актриса працювала в Свердловському театрі музичної комедії, Ростовському театрі юного глядача, а закінчила кар’єру в Липецькому державному академічному театрі драми ім. Л. Н. Толстого, де пропрацювала з 1970 по 1999 рік.

У серії «Операція «И» та інші пригоди Шурика» режисера Леоніда Гайдая вона запам’яталася по двом епізодичними ролями. Одна з них – роль молодої вагітної жінки, якій не захотів поступатися місцем у транспорті антипод Шурика, ледар і дармоїд Федя.

Також вона зіграла в таких фільмах, як «Я купив тата» (1962), «Звільнення на берег» (1962), «Совість» (1974) і т. д.