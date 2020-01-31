Лісові пожежі підібралися до столиці Австралії: оголошено НС

Влада столиці Австралії у п’ятницю оголосила надзвичайну ситуацію, першу за майже два десятиліття, оскільки лісова пожежа підібралася до Канберри. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Головний міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що цей захід “ефективний наразі і буде діяти доти, доки Канберра перебуватиме в небезпеці”.

До таких заходів вдалися напередодні очікуваної найближчими днями хвилі спеки. Згідно з прогнозами, пожежі можуть торкнутися південного передмістя столиці, де живе близько 400 тисяч людей.

Надзвичайну ситуацію оголошено в Австралійській столичній території вперше з 2003 року, коли в результаті пожеж було знищено майже 500 будинків.

Температура досягла 40 градусів за Цельсієм у четвер у штаті Південна Австралія. Очікується, що хвиля спеки обрушиться на Мельбурн і Канберру пізніше в п’ятницю, а вже у вихідні у деяких частинах Сіднея очікується до 45 градусів за Цельсієм.

Влада заявляє, що пекуча спека, супроводжувана сухими вітрами, створить умови для лісових пожеж в районах Нового Південного Уельсу і Вікторії, де і так все ще спостерігають понад 80 пожеж.

Прогнозується, що за хвилею спеки прийдуть дощі, які можуть допомогти послабити пожежі.

В останні тижні екстремальна погода обрушилася на деякі райони Австралії, де спостерігалися гігантський град, повені та зсуви.

Щонайменше 33 людини загинули.