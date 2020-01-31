Микола Воробей: навіщо нафтової капітан білоруської корупції пришвартувався в Україні? ЧАСТИНА 1

Микола Воробей

У Віктора Медведчука з’явився новий фінансовий донор. Ним став білоруський бізнесмен Микола Воробей, «Абсолютбанк» якого виплатив Медведчуку 2,3 мільйона гривень якихось гонорарів. Але за що саме? Чи Не за те, що фірма Горобця буде поставляти в Україну вугілля з Росії та «ЛДНР»? А може бути через те, що Медведчук допоміг йому купити український трубопровід «Прикарпатзахідтранс»? Можливо навіть, це був завдаток за допомогу у новій спробі входження Горобця в «Центренерго». У будь-якому випадку їх відносини викликають велику стурбованість, оскільки Микола Воробей має похмуру репутацію майстра масштабних тіньових і корупційних схем в стилі 90-х, досі процвітаючих в Білорусі.

Багато українців наївно представляють Білорусь як країну з міцним господарником Лукашенко, разогнавшим всіх злодіїв і спекулянтів. Насправді все обстроит практично навпаки: саме під крилом Бацьки ось вже чверть століття практично офіційно здійснюються самі неймовірні афери, на яких наживають свої капітали його ручні олігархи — в першу десятку яких сьогодні входить Микола Воробей…

Справа про розчиннику

Горобець Микола Миколайович народився 4 травня 1963 року, десь в Україні. Він так ретельно приховує своє минуле, що навіть не захотів зізнатися, в якому місті чи селі з’явився на світ. Точно так само нічого невідомо про його батьків і родичів.

Після середньої школи Воробей поступив в Київський університет ім. Шевченка, де у 1985-му отримав диплом історика — який йому так ніколи і не знадобився. Відразу після закінчення вузу його забрали в армію, де він сумлінно відслужив два роки, після чого повернувся додому, а відправився в білоруське місто Новополоцьк (Вітебська область), де влаштувався працювати на місцеву станцію техобслуговування (СТО) автомобілів ВАЗ. Це нагадувало якесь втеча, можливо навіть від закону, однак це особиста таємниця Горобця, яку, мабуть, знає тільки його давній друг і компаньйон Віталій Григорович Зейф – з яким вони разом починали на цій СТО.

Віталій Зейф (праворуч)

на відкритті своєї фабрики в Новополоцьку (2017 рік)

Останнім часом Зейф проживає в Петербурзі, де він керує ЗАТ «АМКО» (ОГРН 1057812996207). Ця компанія зі статутним капіталом всього 10 тисяч рублів, займається поставками нафтопродуктів і газового конденсату та має багатомільярдний річний оборот. «АМКО» записана на якогось пітерського підприємця Володимира Бейліна, який може бути лише підставною власником. Зейф є її директором з 2010 року і, за інформацією джерел SKELET-info, саме через махінації з конденсатом йому довелося виїхати з Білорусі. Втім, іноді він навідується на батьківщину, де відкрив у Новополоцьку фабрику з виробництва смаженого горошку (таке білоруське частування до пива), що належить його пітерської ж фірмі «СНЭКСКО» (ОГРН 1117847249794).

Історик Воробей не дуже розбирався в автомобілях, але зате виявився «крученим пацаном». Пропрацювавши на станції трохи більше року, він спромігся вмовити її працівників вибрати його новим директором (тоді в розпал «перебудови» в СРСР була мода обирати начальників трудовим колективом), і одразу ж призначив своїм заступником Зейфа – який теж мало розбирався в техніці. За чутками, свого обрання Воробей був зобов’язаний тим, що переконувати трудовий колектив СТО голосувати за нього прибула місцева «братва». Воробей чи то встиг швидко з нею подружитися, то (теж за чутками) в місцевому ОЗУ у нього був якийсь знайомий, начебто товариш по армії або університету, який і запросив його жити в Новополоцьк. Загалом, виходить, що бандити поставили в крісло директора СТО свою людину.

Втім, працівники станції не скаржилися, оскільки в період 1989-91 р. р. Воробей перевів її на «госпрозрахунок» і розгорнув справжній бізнес – правда, в основному тіньовий. На станції завжди були дефіцитні запчастини, які завгодно, які діставав Воробей, то привозили йому бандити, але коштували вони в півтора-два рази дорожче. Так само було дві черги: в одній ремонту потрібно було чекати місяцями, в іншій робили «швидко, але дорожче». Однак для vip-клієнтів (бандитів, керівництва міста, міліції) у Горобця завжди були «знижки».

На початку 90-х Воробей і Зейф переключилися на торгівлю іномарками, які потоком переганялися з Європи. Тема ця була бандитською, з неї годувалися багато білоруські ОЗУ, тому і тут чутки про зв’язки Горобця з криміналом не дивують, так само як і його абсолютне небажання розповідати про своє життя в ці роки. Відомо, що в квітні 1994-го Воробей заснував ТОВ «Автоімпорт» (УНП 300220895), що працює і сьогодні. З цього підприємства почалося його накопичення стартового капіталу.

Великі люди

Наступного ривка Горобця посприяв якийсь «Іван Іванович». Про цього персонажа розповідали знали Горобця жителі Новополоцька, додаючи, що «Іванич витягнув нагору» багатьох людей. Правда, таких «Иванычей» в житті Горобця було двоє. Перший — це директор Новополоцького АТП №6 Іван Іванович Ращинский, людина теж «кручений», з безліччю різних зв’язків, але все-таки фігура місцевого провінційного масштабу. Другий – це Іван Іванович Тітенко, колись один з найвпливовіших людей Білорусі. Саме Тітенков запропонував Лукашенку балотуватися в президенти, допоміг йому виграти вибори 1994 року, Тітенков особисто зірвав і розірвав старий «литвинський» біло-червоно-білий прапор з даху президентської адміністрації, Тітенков займав при Лукашенко неймовірно хлібну і саму корупційну посаду Керуючого справами президента Білорусі – на якій він працював до 1999 року.

Іван Тітенков

Титенкова «зжер» інший наближений Лукашенко – генерал Віктор Шейман, у 1994-2000 і в 2006-2008 р. р. обіймав посаду Держсекретаря Ради безпеки Білорусі. Він створив при ньому зловісне Управління по захисту державного ладу, яким командував полковник Володимир Ткаченко (загинув за таємничих обставин у 2005-му) і курувався заступником Щеймана за спеціальними дорученнями Віктором Новельским (прозваним «Саруманом» за характерну зовнішність і характер). Дане Управління являло собою спеціальний загін політичної поліції, і займалося не тільки стеженням, але і, як стверджує білоруська опозиція виконувала роль «ескадрону смерті».

Віктор Шейман

Одним із старих армійських друзів Шеймана (ще з Афганістану) є полковник у відставці Олександр Мітла. За відгуками знаючих людей, Мітла завжди був невгамовним витівником: в армії він щось конструював, на громадянці займався бізнесом, потім, за допомогою високопоставлених друзів, заснував фонд «Пам’ять Афгану», а потім ударився в реконструктори, ставши директором історико-культурного комплексу «Лінія Сталіна» https://stalin-line.by/, створеного ним у 2005 році. Комплекс, потрібно сказати, просто шикарний: він розташований навколо реконструйованих фортифікацій Мінського укріпрайону, там є маса унікальною відновленої військової техніки часів Великої Вітчизняної (навіть бронепоїзд), там регулярно проводяться реконструкторские шоу, знімалися епізоди декількох фільмів про війну. Туди не раз приїжджав на святкові вистави Олександр Лукашенко – якого Мітла зустрічав особисто, у формі часів ВВВ, влаштовуючи президентові екскурсію.

Олександр Мітла

Питання фінансування комплексу «Лінія Сталіна» залишається відкритим: воно йде через фонд «Пам’ять Афгану», але їх походження невідоме. Можливо, на це йде і частина нафтодоларів, одержуваних Горобцем і його оточенням. Так що національно-свідомих українців, що страждають гострою «советофобией», напевно дуже розлютить той факт, що вони своїми грошима містять «победобесный проект», та ще й названий на честь Сталіна! До речі, на території комплексу стоїть пам’ятник «вождю народів».

Через Олександра Мітлу тягнеться найстаріша ниточка зв’язку між Горобцем і оточенням Лукашенко. Мітла є власником оффоршной віргінської компанії «Interforest Corp», заснованої ще в 1998 році. Через рік вже в Білорусі було створено СП «Интерфорест» (з 2004 року ЗАТ СП «Интерфорест»), засновниками якого стали «Interforest Corp» Мітли та ТОВ «Автоімпорт» Горобця.

Від лісу до нафти

Микола Воробей і сам є гарним шоуменом: він володіє одним з найбільших у Європі мисливським господарством «Червоний Бор», перетвореним їм в міжнародний туристичний комплекс. Його історія досить цікава, одна сам Воробей всю правду не розповідає, тому доповнимо її інформацією від білоруських джерел SKELET-info.

У середині 90-х пов’язаний з місцевим криміналітетом Нікола Воробей займався торгівлею іномарками і лісом, вкладаючи гроші в ресторани. І нібито саме ліс вивів його на Івана Титенкова, який займався великим різнобічним бізнесом ще з кінця 80-х. Говорили, що саме на лесі потім і зросла СП «Интерфорест», але це було ще тоді, коли Тітенков і Шейман були однією командою Лукашенко, хоча і вже ненавиділи один одного. Ось чому вийшло так, що «іноземним засновником фірми став Мітла, людина Шеймана.

Замість того, щоб банально вивозити «кругляк», як це роблять українські фірми, «Интерфорест» зайнявся виробництвом пиломатеріалів, збірних будинків, бань та інших дерев’яних конструкцій. Це був, так би мовити, прогресивний крок вперед. За таким же принципом було створено та ТОВ «Червоний Бор» (УНП 391033635). Спочатку в тих краях влаштовували незаконне полювання на диких тварин: так в 90-х розважалися бандити, «менти», чиновники. Так диких звірят майже знищили, однак використовувати дану територію під забудову або масштабні вирубки не стали (цьому заважали безліч струмків, озер, боліт). У 1997-му територію «застовпили», створивши на ній ландшафтний заказник «Червоний Бор». А в 1998-му Воробей отримав дозвіл створити в ньому однойменне мисливське господарство. Щоб було на кого полювати, створили спеціальні ферми, де вирощують оленів, косуль та інших тварин, яких потім «відпускають» під приціли мисливців. Ось такий кривавий бізнес – в самому прямому сенсі слова!

Воробей, раніше купив кілька ресторанів, вже мав деякий досвід в індустрії відпочинку. «Червоний Бор» спочатку робив ставку на заможних клієнтів, до послуг яких збудували готельний комплекс з окремими номерами-шале. В основному туди їздять білоруські бізнесмени і чиновники, а також європейці (німці й австрійці). Так як полювання в Європі розвагу занадто дороге, та й до того ж тепер дуже гріховне з етичної точки зору, то тамтешні любителі постріляти у тварин їздять на полювання в Білорусь.

Олені, вирощувані в «Червоному Бору»

на забій для інтуристів-мисливців

«Червоний Бор» став самим міцним активом Миколи Горобця. Про це красномовно свідчить той факт, що в 2018 році зробив його 100% засновником своєї найбільшої фірми ВАТ «Інтерсервіс» (і пов’язаного з нею ЗАТ «Абсолютбанк»), створеної в тому ж 1998-м. Схоже, що в той рік життя новополоцького підприємця Горобця круто змінилася, і він став молодшим партнером вищезазначених великих людей. До того часу покровительствовавшую Горобцеві «братву» перестріляли, і він, звільнившись від свого каламутного минулого, зміг почати нове життя «чесного бізнесмена. «Інтерсервіс» виник як одна з фірм-присосок при Новополоцком НПЗ (ВАТ «Нафтан»), через неї Воробей, з допомогою своїх нових покровителів у вищих ешелонах білоруської влади, освоїв поставки російської нафти на завод (50-80 тисяч тонн в місяць). Фактично «Інтерсервіс» використав «Нафтан» для переробки давальницької сировини, яку потім сам і реалізував. Після фірма зайнялася тіньовими схемами реекспорту в Європу. Так «Інтерсервіс» розвинувся у одного з найбільших в Білорусі оптових торговців нафтопродуктами. Це саме його структури проникли тепер в Україну.

Як би Олександр Лукашенко не протегував своєму корупційного оточення, час від часу він його «перетряхивал», і тоді в країні починалися чищення чиновників і бізнесменів. У 2007-му під таку чистку потрапив і Горобець: його заарештував білоруський КДБ, по справі голови концерну «Белнефтехим» Олександра Боровського (засудженого до п’яти років ув’язнення, через рік помилуваних Лукашенко і призначеного гендиректором Мазу). Завдяки своїм покровителям, Воробей тоді відгамселив легким переляком, але на кілька років «ліг на дно», зникнувши з поля зору ЗМІ.

У 2010-му його партнер Зейф «тихенько» створив у Петербурзі ЗАТ «АМКО». За інформацією російської і білоруської преси, в той час Кремль змінював свою економічну політику стосовно східного союзника, і білоруські компанії втратили можливість напряму купувати російську нафту. Тоді вона почала робити це через фірми, зареєстровані в Росії – однієї з якої, мабуть, і стала «АМКО».

Сергій Варіс, для SKELET-info

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…

Микола Воробей: навіщо нафтової капітан білоруської корупції пришвартувався в Україні? ЧАСТИНА 1 оновлено: 30 січня, 2020 автором: creatorFacebook0Twitter0