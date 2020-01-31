Кримська ейфорія зійшла на немає. Опитування показало: Росія увійшла в топ країн, де живуть самі нещасні люди

Росія зайняла п’яту сходинку у рейтингу країн, де живуть найменш щасливі люди. Це показав глобальне опитування міжнародної асоціації незалежних дослідницьких агентств Gallup International, пишуть «Ведомости».

Всього в світі щасливими себе вважають більше половини (59%) респондентів, а нещасними — 11%, решта не змогли відповісти. Індекс, що розраховується як різниця між позитивними та негативними відповідями, відповідно, дорівнює 48 п. п. і збігається з результатом попереднього опитування.

У Росії ж тільки 42% щасливих проти 18% нещасних. Результат 2019 року повторює мінімум 2013 року. Після стабільної ситуації в попередні роки це різке скорочення рівня щастя.

Індекс щастя Gallup в Росії в 2019 року повернувся в точності на рівень до 2014 року, тоді як аномальний зростання «мав місце після анексії Криму до 2014 року», вважає економіст Сергій Гурієв, автор нещодавно опублікованої роботи про рівень щастя в посткомуністичних країнах, що використовує дані Gallup («Конвергенція щастя в країнах з перехідною економікою»). Зниження почалося вже у 2015 році та різко прискорилося в 2018-2019 роках. Іншими словами, «кримська ейфорія» повністю зійшла на немає, констатує він. Той факт, що в усьому світі в 2013-2019 роках індекс щастя виріс, а в Росії — ні, пояснюється істотним зростанням доходів респондентів у переважній більшості інших країн, в той час як в Росії доходи за цей період не зросли, пояснює Гурієв. Результати опитування корелюють з оцінкою очікуваних змін в економіці, які оцінює Росстат, говорить головний економіст холдингу «ПФ Капітал» Євген Надоршин. Шкода, що Gallup не опитувала в 2018 році, було б цікаво порівняти результат: очікування почали падати саме тоді — після закінчення чемпіонату світу з футболу, під час якого було оголошено про підвищення пенсійного віку і ПДВ, підкреслює він.

ООН публікує Всесвітній індекс щастя (World Happiness Report, тут у Росії 68-е місце з 156), а Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) — Індекс кращого життя (Better Life Index, жителі Росії, за цими даними, менше задоволені своїм життям, ніж в середньому по ОЕСР, — 5,8 бала проти 6,5).

За словами директора Центру макроекономічних досліджень Ощадбанку Олега Замулина, економісти звертають увагу на щастя населення, тому що це кінцева мета державної політики. Експерт вважає, що ВВП не більше ніж вимірює виробництво, але його зростання сам по собі не робить наше життя кращим. Людям важливо і те, скільки у них вільного часу, який здоров’я, екологія і так далі, продовжує Замулин.

Всього в опитуванні, проведеному в листопаді — грудні 2019 року, брало участь 45 тис. осіб з 46 країн. В Росії було опитано 1,5 тис. осіб.