Чиновниця з зарплатою в 200 тисяч гривень обурилася скаргами злиденних пенсіонерів України

Сьогодні мінімальна пенсія в Україні становить близько 1638 гривень. Уряд обіцяє, що протягом 2020 року вона збільшиться до 1769 гривень (!). При цьому нагадаємо, що прожитковий мінімум на Україні зараз становить 2027 гривень. По суті розміри таких виплат є «пенсійним геноцидом», бо на них можна тільки виживати, а не жити. Як за ці гроші пенсіонер може купити собі хоча б їжу, ліки і оплачувати комунальні послуги? Україна – єдина країна в світі, яка пенсію встановила менше прожиткового мінімуму.

Разом з тим міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, яка отримує зарплату 200 тисяч гривень, заявила агентству «Інтерфакс-Україна», що влада повинна стимулювати українців до того, щоб вони самі збирали собі на старість, тому що найближчим часом накопичувальна пенсійна система в країні вводитися не буде:

«У короткостроковій перспективі навряд чи. У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань. Взагалі дослідження за накопичувальною системою показують, що очікування людей щодо цієї системи занадто великі, люди не до кінця розуміють, скільки це буде коштів».

За словами міністра, для запровадження накопичувальної системи спочатку потрібно створити так званий дизайн, а саме: хто буде платити внески, скільки вони будуть відсотків, зробити актуарні розрахунки, чи буде це вигідно людині і так далі. Соколовська також підкреслила, що необхідно подивитися на досвід інших країн, щоб переймати тільки кращі практики.