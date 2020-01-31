Під Запоріжжям від туберкульозу померла дівчинка, яка хворий ходила в школу

У Запорізькій області в неблагополучній родині померла восьмирічна дівчинка.

Після смерті школярки туберкульоз виявили ще у одного учня. За словами сусідів, дівчинка погано почувалася як мінімум з вересня минулого року.

Вчителі неодноразово відправляли її додому лікуватися, тому що дитині ставало погано на заняттях. Але вже через кілька днів батьки приводили дівчинку назад в клас. Батьки звернулися до лікарів тільки коли дівчинка була у важкому стані.

“Її принесли непритомна на руках. Туберкульозний менінгіт і туберкульоз легень”, – прокоментувала дитячий лікар-інфекціоніст Кам’янсько-Дніпровської лікарні Ірина Миронова. Дівчинка померла в реанімації через декілька днів.