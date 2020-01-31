Сьогодні вночі Британія офіційно вийшла зі складу Євросоюзу

Сьогодні вночі, 31 січня, о 00.00 за київським часом (01.00 год по Києву – ред.) угода між Великобританією та Європейським союзом про Brexit офіційно вступило в силу. Угода визначає впорядкований вихід Британії з ЄС і уточнює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи з ірландії та Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару, як повідомляє Укрінформ.

Вступ в силу угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Цей перехідний період потрібен для того, щоб громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов. Протягом нього ЄС і Британія повинні узгодити нову угоду щодо майбутнього партнерства, на основі Політичної декларації, яку сторони узгодили в жовтні 2019 року.

Єврокомісія прийме широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ повинен прийняти мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес. Перехідний період може бути продовжено лише один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.