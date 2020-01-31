У Луцьку розгорівся скандал після відео з поліцейським, який викинув закладку з наркотиками

У Луцьку поліцейський, якого викликали забрати пакет, де ймовірно були наркотики, викинув речовий доказ у канал

Сталося це прямо на очах людини, який і викликав копів. Чоловік зняв дії правоохоронців на телефон і виклав відео в соціальну мережу. Автор відео, на якому коп викидає пакет у воду, лучанин Андрій.

Він в той день вигулював пса, коли помітив чоловіка, який порпався біля пенька, нібито шукаючи ключі. Чоловік, побачивши, що його знімають, втік з парку. Зате з’явилися дві дівчини, які почали рити землю поблизу. Шукали вже “сережку”, поки не втрутився Андрій. Дівчата теж втекли з парку, а пес Андрія натрапив на те, що ймовірно, шукали люди.

“Він почав ногою щось колупати. Я побачив яскравий жовтий або зелений пакет”, – говорить Андрій Присяжнюк. Все це чоловік показав і розповів патрульним, а потім сильно здивувався їх дій – ті викинули пакет в річку. Обурений городянин знову викликав поліцію. Слідчі прибули через 20 хвилин і витягли пакет з води.

Кажуть, їх колегу, який позбавився від знахідки, тепер чекає суворий догану. Але звільняти його не будуть, виправдовуючись тим, що в поліції він лише місяць.