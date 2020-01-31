Росія образилася на те, що ПАРЄ визнала її стороною «Мінських домовленостей»

Парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала Росію однією з сторін «Мінських домовленостей«.

30 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію про стан моніторингової процедури з критичними зауваженнями на адресу РФ. Згідно з документом, Росія посилює негативні тенденції демократії, верховенства права та прав людини, довільно використовуючи законодавство про протидію екстремізму для замовчування опозиції, а також погіршує свободу віросповідання.

Також наголошується, що РФ встановлює «межі» і здійснює повзучу анексію грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії. Крім того Росія здійснила незаконну анексію Криму і військову агресію на Сході України.

У резолюції перераховуються вимоги в адресу Росії:

повною мірою виконувати Мінські домовленості, стороною яких є Російська Федерація;

припинити збройне вторгнення і підтримку бойовиків на Донбасі;

скасувати незаконну анексію Криму;

припинити та відмінити встановлення «межі» і повзучу анексію грузинських регіонів Південна Осетія і Абхазія;

усунути перешкоди для виконання рішень ЄСПЛ;

повністю співпрацювати зі спільною слідчою групою і голландської прокуратурою для встановлення і покарання винних в авіакатастрофі малазійського рейсу MH 17.

Російська сторона була обурена згадкою її в резолюції в якості сторони «Мінських домовленостей». Російський депутат Микола Рижак заявив, що РФ «робить все можливе для допомоги, але не є учасником Мінських угод».

Незважаючи на протести росіян, за документ проголосували 49 осіб, проти виступили лише 17.