Чиновниця, яка чула розмову Трампа з Зеленським, звільняється

На два місяці раніше, ніж планувалося звільняється з роботи спеціальний радник віце-президента США у справах Європи і Росії Дженіфер Вільямс. Про це з посиланням на джерело в Білому домі, повідомляє CNN .

Нове місце роботи Вільямс – Центральне командування США, що займається американські війська на Близькому Сході та в Центральній Азії.

Зазначається, що план зміни роботи з’явився у чиновниці ще у вересні минулого року, а перед тим, як зайняти нову посаду, Вільямс потрібно пройти певну підготовку. Однак, як стверджує джерело видання, на строки звільнення вплинула і історія з імпічментом президента Дональда Трампа.

Справа в тому, що 25 липня минулого року в момент гучного телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським вона знаходилася поруч з господарем Білого дому. Через годину після цієї бесіди була заморожена військова допомога Україні.

Стверджується, що жінка б стривожена тим, що почула в той день, але невідомо поділилася вона своєю стурбованістю з начальством.

Нагадаємо, 25 вересня 2019 року стосовно президента США Дональда Трампа Конгресом була розпочата процедура відсторонення від влади. Він звинувачується в тому, що чинив тиск на Україну, домагаючись особистих цілей. Зараз справа дійшла до розгляду в Сенаті.

Раніше повідомлялося, що захист Трампа змінила стратегію в судовому процесі в Сенаті і наполягає, що навіть якщо глава Білого дому використовував військову допомогу для тиску на Україну в своїх особистих інтересах, це не може бути підставою для імпічменту.