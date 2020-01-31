Жахливе убивство у центрі Києва. При загадкових обставинах загинув молодий кур’єр Glovo

У центрі Києва у покинутій будівлі неподалік ТРЦ «Гулівер» при загадкових обставинах загинув молодий хлопець, кур’єр служби Glovo.

Це сталося пізно ввечері 24 січня. Хлопця знайшли ще живим та викликали «швидку». Лікарі проводили реанімаційні заходи, але хлопець помер. Про це повідомляв «Київ оперативний» у Facebook.

Поруч із хлопцем було знайдено рюкзак Glovo та ключі.

Особу хлопця було встановлено. Він з інтелігентної родини. За освітою – філолог, закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

Поліція причиною загибелі хлопця назвала переохолодження.

Проте, знайомі сім’ї Григорія впевнені, що хлопця заманили в покинуте місце, побили і пограбували.

Таку версію виклала приятелька родини Наталя в коментарі Obozrevatel. За її словами, хлопця знайшли без взуття і телефону. «Його знайшли без взуття і телефону. Але що він робив в покинутій будівлі: може, його туди заманили? І що означає – «від переохолодження», якщо він весь побитий і в синцях? І як молода людина могла в наш час померти від переохолодження? Лежав і не міг покликати на допомогу? Чи його туди заманили і пограбували? Батьки вбиті горем…» – розповіла жінка.

Батька Григорія після трагедії подякував усім за співчуття і попросив поставити за його сина свічку в церкві.